Pijnvrije rentree Michael van der Mark, resultaat van ondergeschikt belang

MOTORSPORT - Michael van der Mark maakte gisteren zijn rentree in de WK Superbikes. Nadat de Rotterdammer de eerste twee races van het seizoen moest missen vanwege een dubbele beenbreuk, die hij in maart opliep tijdens het mountainebiken, reed hij zijn BMW naar de respectievelijk 21e en 20e tijd tijdens de eerste twee vrije trainingen op het TT Circuit van Assen.

"Ik weet dat het een uitdaging wordt, want ik heb sinds eind vorig jaar niet meer op de BMW gereden. Ik heb ook alle tests in het voorjaar gemist, dus ik ken ook niet alle vernieuwingen die in de winter zijn doorgevoerd bij de motor. Het belangrijkste is dat ik weer in actie kom, zonder me op resultaten te concentreren."