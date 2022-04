bekijk hier het programma in het zaterdagvoetbal

In de 2e klasse J is het sinds vorige week weer razend spannend aan kop. Door de nederlaag van Gorecht tegen SC Elim is het verschil tussen Gorecht (de koploper) en DZOH (de achtervolger) nog maar twee punten. En dat met nog acht duels te spelen. Gorecht speelt vanmiddag bij subtopper DESZ in Zwartsluis en DZOH gaat op bezoek bij De Weide in Hoogeveen. Die ploeg staat op een promotie/degradatieplek.