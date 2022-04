Geen record voor Mendes, maar wel de eerste voor Güclü

VOETBAL - In de 79e minuut had hij het kunnen en misschien wel moeten flikken. Op aangeven van Lucas Bernadou kreeg Rui Mendes dé kans om zijn negende treffer op rij te scoren, maar de Portugees schoot over. In het zicht van de haven strandde de recordpoging en dus blijft Paul Weerman voorlopig in de geschiedenisboeken.

"Volgend seizoen dan maar", lachte Mendes na afloop. "Naarmate de tweede helft vorderde voel je toch dat de tijd gaat dringen en forceerde ik misschien teveel. In de eerste helft kreeg ik, op aangeven van Reda Kharchouch, een lastige kans. Die bal kwam wat achter me. Die tweede, uit de voorzet van Lucas Bernadou, had ik moeten maken. Ik had de bal aan moeten nemen en voor mijn rechter moeten leggen. Maar ja, dat is achteraf hè. Dan is het altijd makkelijker."

Echt balen deed Mendes overigens niet. "Het was een leuke bijkomstigheid geweest, maar het belangrijkste was de drie punten. Helaas pakten we de titel vandaag niet, maar dat doen we volgende week wel."

Metehan Güçlü: 'Eindelijk'V

Voor invaller Metehan Güçlü was het een bijzondere avond. De huurling van Stade Rennes maakte zijn eerste treffer in het rood en wit. "Eindelijk", verzuchte de invaller. "Met dank aan Azzeddine en Lucas, die geweldig voorbereidend werk deden."