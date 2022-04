Alcides kansloos onderuit tegen titelkandidaat Be Quick 1887

Alcides heeft op zaterdagavond, in de Zondag Hoofdklasse A, een ruime nederlaag geleden tegen Be Quick 1887. In Meppel waren het de bezoekers uit Haren die vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij waren en met een ruime overwinning weer naar huis gingen: 0-3.

In het eerste kwartier walste Be Quick over de thuisploeg heen; na vijf minuten wist het op een verdiende voorsprong te komen. Het was Joris van Reiziger die na een splijtende pass vanuit het middenveld alleen voor keeper Pieter IJzerman kwam en koelbloedig afrondde: 0-1.

Daarna kregen de bezoekers uit Haren kans op kans en domineerden ze de wedstrijd. Toch hield Alcides met hangen en wurgen het doel schoon. Het kwam in het vervolg van de eerste helft meer in het spelbeeld voor, zonder daarbij gevaarlijk te worden. Datzelfde gold voor Be Quick, waardoor de eerste helft voortkabbelde en er na stipt 45 minuten werd afgefloten, met nog steeds een 0-1 tussenstand.

Opportunistisch Alcides

Na de rust kwam er een feller Alcides uit de kleedkamer die zijn tegenstander fel afjaagde. Daardoor kwam het dichter in de buurt van het doel van Be Quick, maar de eindpass ontbrak, waardoor grote kansen voor de thuisploeg uitbleven.

Met nog twintig minuten te gaan dook Be Quick, na een onopvallende fase, binnen een fractie van een seconde op voor het doel van Alcides en werkte Djarni Leidelmeijer een afvallende bal binnen. De bal kwam vanuit een corner voor z'n voeten, waardoor de beslissing in de wedstrijd viel: 0-2.

Extra zout in de wonden

Daarmee was de spanning eraf en vloeide het vertrouwen bij Alcides weg. In de slotfase strooide Be Quick nog wat extra zout in de wonden van Alcides. De Meppeler doelman Pieter IJzerman vloerde de doorgebroken Marshelon Pourier, wat de gasten een penalty opleverde. Die werd vervolgens prima binnengeschoten door Be Quick-spits Geertjan Liewes: 0-3.