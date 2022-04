Op de papieren van aanvoerder Funke hoopt SVBC uit Barger-Compascuum op promotie

VOETBAL - Na jaren achtste te zijn geweest, staat SVBC uit Barger-Compascuum opeens tweede in de vijfde klasse D. De 27-jarige hoofdcoach Tim Funke heeft het aan de praat gekregen.

Ja, echt. Aanvoerder Funke is 27 en hoofdcoach van SVBC. "Alleen op papier", legt hij uit. In de winter bleef SVBC coachloos achter. "En ik had de enige juiste papieren. Daar spelen we nu op."

Bemoeial

"Hij mag zich niet met de trainingen en opstelling bemoeien!", wil Erik Harms snel duidelijk maken. Vorig jaar nog leider van het derde en nu op de wedstrijddag de belangrijkste touwtjes van het dorp in handen. "Of Erik er kijk op heeft? We staan tweede, dus ik kan er niets van zeggen", zegt Funke over Harms.

Wat als Harms de man met de juiste papieren op de bank zet? "Dan gaan we invallen en het tegendeel bewijzen", zegt Funke lachend. Harms: "Tim mag zich graag met dingen bemoeien, ja. Maar dat is soms ook goed. In het veld is hij coachend belangrijk voor onze jonge ploeg."

JO23