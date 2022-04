Rea wint voor 16e keer WK Superbikerace in Assen, Van der Mark tevreden met plek 13

MOTORSPORT - De grote man tijdens race 1 van de WK Superbikes op het TT Circuit Assen was zonder twijfel Jonathan Rea. De zesvoudig wereldkampioen boekte zijn 16e zege op Drentse bodem en greep door die overwinning ook nog eens de leiding in het algemeen klassement. Maar er was ook bewondering voor Michael van der Mark. De Rotterdammer werd met luid applaus onthaald in zijn pitbox. Anderhalve maand nadat hij een dubbele beenbreuk opliep finishte hij als dertiende.