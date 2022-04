DZOH trekt aan het langste eind tegen De Weide en is weer koploper

VOETBAL - DZOH is de nieuwe koploper van de zaterdag tweede klasse J. De ploeg van trainer Roy Stroeve wist op bezoek bij De Weide met 1-2 te winnen en zag kampioensconcurrent, VV Gorecht, met 3-2 verliezen.

Dat betekent dat de groengelen met 41 punten uit 19 duels bovenaan staan. Zij worden op één puntje gevolgd door de club uit Groningen. De degradatiezorgen voor De Weide worden met de week groter, al verloor het gros van de degradatiegegadigden vanmiddag.

In een matige eerste helft kwam de thuisploeg verrassend op voorsprong. Milan Ronkes ontsnapte vlak voor rust aan de aandacht van de DZOH-defensie. De jonge spits werkte een lage voorzet van Nick Muysson knap achter het standbeen langs in het doel. Vlak voor rust was Jasper Strijker nog dichtbij de verdubbeling van de score, maar Diederik Bangma had een antwoord op zijn inzet. Aan de andere kant spatte een schot van Aron Timmerman uiteen op de deklat.

Strijker niet, Boughaleb wel

De eerste mogelijkheid in de tweede helft was wederom voor Strijker, maar één op één met Bangma schoot de vlotte vleugelspits over. De DZOH-aanval die daarop volgde werd door Farid Boughaleb knap afgerond en dus stond het niet 0-2, maar 1-1. Erg zuur voor de thuisploeg, die het duel al eerder naar zich toe had moeten trekken. Ook al combineerden de gasten eenvoudiger, de grootste kansen waren er voor de ploeg van trainer Marcel Smid.

Met nog een kwartier op de klok werd de mee opgekomen verdediger Daniel Sanafikhah gevonden door rechtsback en invaller Marc Timmer. De panklare voorzet van de vleugelverdediger werd hoog door Sanafikhah ingeschoten. Een poging die De Weide-doelman Renzo Hemmes te machtig was: 1-2. Een slotoffensief van de thuisploeg, waarbij centrale verdediger Mitchel Nijstad de voorhoede kwam versterken, leidde uiteindelijk tot niets. Het was diezelfde Nijstad die in de blessuretijd nog de gelijkmaker op de schoen had, maar hij faalde oog in oog met Bangma jammerlijk.