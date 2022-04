Van Straalen ziet zege uit handen glippen in 1e race WK Supersport in Assen

Na drie races staat Aegerter ruim aan kop in de tussenstand om het wereldkampioenschap in de WK Supersport. Met 70 punten is de voorsprong van de Zwitser liefst 24 punten op Van Straalen. Op plek drie staat de Italiaan Baldasasarri met een achterstand van 25 punten op Aegerter en op plek vier staat nog een Italiaan (Bulega). Hij heeft een achterstand van 28 punten op de huidige nummer 1.