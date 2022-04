Invallers schieten ACV naar ruime zege tegen Barendrecht

VOETBAL - In een vermakelijke wedstrijd heeft ACV met 4-1 gewonnen van Barendrecht. De Zuid-Hollanders waren het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar de invallers van ACV maakten in de laatste 10 minuten het verschil.

Door de zege stijgt ACV naar de negende plaats, en daarmee het linkerrijtje, in de Derde Divisie.

In de openingsfase was het Barendrecht dat de eerste kansen creëerde. Een vrije trap en een kopbal werden eenvoudig opgeraapt door ACV-keeper Ben Wormmeester. In de 8e minuut dook Marouane Bakour namens Barendrecht alleen op voor het doel, maar ook hier was Wormmeester alert. ACV was een aantal keer dreigend in de counter, maar door slordige passes kwamen de Assenaren niet in de buurt van het Barendrechtse doel.

Freddy Quispel

De foutjes in het spel van ACV werden steeds schaarser, waardoor de ploegen meer aan elkaar gewaagd raakten. Toch was het Barendrecht dat de plaagstootjes bleef uitdelen, maar zonder resultaat. Het was wachten tot de 30e minuut voor de eerste kans van ACV. Uit een prachtige aanval schoot Freddy Quispel van dichtbij op de keeper. Uit de daaropvolgende corner was het wel raak voor ACV. De bal werd slecht weggewerkt door de verdediging van Barendrecht. Deze keer kreeg Quispel van dichtbij de bal wel in het doel, 1-0.

In het restant van de eerste helft kregen beide teams kansen op een treffer. De grootste was voor Barendrecht, Marouane Kadour schoot voor open doel de bal hoog over. Een minuut later was het weer Wormmeester die met een geweldige reflex zijn doel schoon hield. Tegen de verhoudingen in ging ACV met een 1-0 voorsprong de kleedkamers in.

Na rust was het Barendrecht dat het initiatief greep. ACV loerde op de counter en kreeg met Quispel wederom een grote kans. Zijn schot werd op het laatste moment gekraakt door een Barendrechts been. In de 58e minuut zette Barendrecht het overwicht om in een doelpunt. Vanuit een fraaie aanval plaatste Joey Jongman met een bekeken schot vanaf 16 meter de bal langs Wormmeester.

Invallers maken het verschil

In een vermakelijke tweede helft gingen beide ploegen op zoek naar de winnende treffer. ACV loerde op de counter en met succes. De ploeg van trainer Fred de Boer kwam in de 80e minuut weer op voorsprong. Invaller Arjen Hagenauw maakte de treffer na een mooie actie van Freddy Quispel.

Even later was het alweer raak voor ACV en wederom was het een invaller die hem maakte. Na een prachtige solo schoot Niels Grevink de Assenaren op een comfortabele voorsprong, 3-1. In de slotseconden zorgde Justin Mulder voor de kers op de taart waardoor ACV, enigszins geflatteerd, met 4-1 de drie punten in Assen hield.