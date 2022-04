Noordscheschut grijpt laatste strohalm met 3-1 zege op Putten

VOETBAL - Voor het eerst sinds 9 oktober heeft Noordscheschut een wedstrijd gewonnen in de Hoofdklasse B. Op eigen veld was het met 3-1 te sterk voor SDC Putten. Het gat naar de 14e plaats, dat recht geeft op de play-off voor promotie/degradatie, bedraagt nu 13 punten. Er staan nog acht wedstrijden op het programma in de Hoofdklasse B.

"Eindelijk maar toch", zijn de woorden van trainer Marc van Meel na de gewonnen wedstrijd tegen Putten. "We zaten er na de winterstop heel vaak tegen aan." De Schutters hebben meer dan een half jaar moeten wachten op een overwinning. Deze zege op Putten was volgens Van Meel ook meer dan verdiend: "We hadden ook zo maar een paar doelpunten meer kunnen maken."

Overwinning gepakt in tweede helft

Het was Rynald Vos die Noordscheschut in de 32e minuut op voorsprong schoot. Een paar minuten later maakte Putten alweer gelijk, waardoor de ploegen met een 1-1 stand de rust in gingen. In de tweede helft hadden de Schutters de touwtjes volledig in handen. Mees Vos en Nick Koster maakten allebei een prachtig doelpunt en bepaalden de eindstand op 3-1.

Ondanks de 3 punten ligt degradatie nog steeds op de loer, maar de selectie van Noordscheschut lijkt hier zelf weinig mee bezig te zijn. "We kijken van wedstrijd tot wedstrijd en zijn niet echt bezig met de stand", zegt Van Meel. Met onder andere Berkum en Nijkerk komen er nog ploegen op bezoek waar zeker nog kansen liggen voor de Schutters. Volgens Van Meel kijkt de club vooral uit naar één wedstrijd: "Op 14 mei staat de derby tegen HZVV op het programma. Dat wordt een heel belangrijke wedstrijd voor ons."

HZVV

De andere Drentse Hoofdklasser beleefde een minder succesvolle middag. HZVV ging op bezoek bij Flevo Boys met 3-1 onderuit. De Hoogeveners, gecoacht door Rick Mulder, kwamen in de 17e minuut nog op voorsprong door Sander Dzemidzic. Van de voorsprong konden ze niet lang genieten, want Frits Dantuma maakte een minuut later de gelijkmaker. Nog voor rust maakte Flevo Boys ook hun tweede kans van de wedstrijd af. Door een eigen doelpunt van Sijtsma verloor HZVV met 3-1 van Flevo Boys. HZVV deelt na de nederlaag de 7e plaats in de Hoofdklasse B met Flevo Boys.