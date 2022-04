Olhaco verliest ruim van Huizen, Sudosa-Desto eenvoudig langs EVV

VOLLEYBAL - Na twee zeges op rij heeft Olhaco vandaag weer eens verloren. In de Topdivisie gingen de Hoogeveners kansloos met 3-0 onderuit tegen Huizen (20-25, 15-25 en 28-30). Sudosa-Desto, de andere Drentse Topdivisionist, wist met 3-0 te winnen op bezoek bij EVV uit Elburg.

Olhaco heeft de stijgende lijn van de afgelopen weken niet door kunnen trekken. De hekkensluiter van de Topdivisie had vandaag weinig in te brengen tegen Huizen. Alleen in de laatste set (28-30) wist de ploeg van trainer Menno Volkerink de nodige weerstand te bieden.