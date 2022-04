Discuswerpster Jorinde van Klinken plaatst zich voor WK Atletiek

Van Klinken is de afgelopen jaren naam aan het maken in de atletiek. Vorige week plaatste ze zich met de discus al voor het EK, maar nu mag ze zich dus opmaken voor het mondiale podium. De 22-jarige atlete emigreerde in 2020 naar Amerika, waar ze sindsdien traint aan de Arizona State University. Vanaf dat moment is haar niveau snel gegroeid. Zo mocht ze vorige zomer onder andere deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.