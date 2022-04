Unitas in eigen huis makkelijk langs hekkensluiter Eemland

Door de winst hebben de handbalheren 18 punten gehaald uit 19 wedstrijden. In de Eerste Divisie liggen de ploegen enorm dicht bij elkaar. Het verschil tussen de nummer 4 en de nummer 12 is maar 4 punten. Unitas kan in het restant van het seizoen daarom meestrijden om een topklassering in de Eerste Divisie.