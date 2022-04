Uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal

VOETBAL - ACV boekte in de Derde Divisie een knappe thuiszege op Barendrecht, waardoor de ploeg van trainer Fred de Boer handhaving wel bijna heeft gerealiseerd en ook ineens volop meedoet in de strijd om de derde periodetitel.

In de hoofdklasse B stuntte Noordscheschut door op eigen veld te winnen van SDC Putten, terwijl HZVV onderuit ging bij Flevo Boys.

Ondanks de zege van Noordscheschut is het verschil met de ploegen die op een promotie-/degradatieplek staan nog altijd groot, namelijk 13 en 14 punten om precies te zijn en dat met nog zes duels te spelen.

In de 2e klasse J is DZOH weer koploper. De formatie uit Emmen, sinds enkele weken getraind door Roy Stroeve, won met 1-2 bij De Weide terwijl koploper Gorecht voor de tweede opeenvolgende keer onderuit ging. Bij DESZ in Zwartsluis werd het 3-2.