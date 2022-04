Bekijk hier het programma in het zondagvoetbal

In de hoofdklasse A komt Hoogeveen vandaag in eigen huis in actie tegen VOC uit Rotterdam. Kunnen de mannen van trainer Nico Haak zich herstellen na de nederlaag van afgelopen maandag tegen mede titelfavoriet TOGB. Verder de Drentse derby in de 2e klasse K tussen Zuidwolde en Pesse. Beide ploegen moeten winnen om afstand te nemen van de degradatieplaatsen. Een andere interessante Drentse ontmoeting in de 2e klasse L. WKE'16 komt vanmiddag in actie tegen Rolder Boys.