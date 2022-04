Ook sprintrace WK Superbikes Assen prooi voor Jonathan Rea

MOTORSPORT - Trots poseerde hij na afloop van de sprintrace op het TT Circuit Assen met een enorme taart van zijn werkgever. Jonathan Rea boekte namelijk zijn 100e zege voor Kawasaki in de WK Superbikes. De Noord-Ier, die gisteren ook al race 1 won, liet opnieuw zien dat hij zich als een vis in het water voelt op Drentse bodem.

De zege in de sprintrace betekende de 17e zege van Rea op het TT Circuit. Het was net als gisteren een gevecht tussen de top 3 in de tussenstand om het wereldkampioenschap, met Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu en dus Jonathan Rea. De leider, tot gisteren, Bautista bleek vanochtend de grootste belager van Rea. Razgatlioglu hoopte op een foutje voor hem en bleef eigenlijk de gehele race hangen op plek 3. In het slot van de race (over negen ronden) greep Rea de koppositie om die ook niet meer uit handen te geven. Bautista finishte net als gisteren als tweede en Razgatlioglu werd derde.