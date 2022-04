Steeman kan huzarenstukje niet herhalen in WK Supersport 300

MOTORSPORT - Victor Steeman, die gisteren nog het Wilhelmus liet schallen over het TT Circuit, kon vandaag zijn Kawasaki niet naar het podium sturen in de WK Supersport 300-klasse. In een enerverende race finishte de Gelderlander als negende.

De overwinning ging naar de Fransman Hugo de Cancellis, die de Spanjaard Alvaro Diaz nipt voorbleef op de meet.

Valpartij Bijman in opwarmronde

Victor Steeman de winnaar van Race 1 mocht opnieuw van pole position vertrekken. Wildcardrijders Sven Doornenbal en Thom Molenaar mochten respectievelijk als drieëntwintigste en achtentwintigste aan de wedstrijd beginnen. Ruben Bijman zou als twaalfde aan de race mogen beginnen, maar hij kwam in de opwarmronde ten val in de Stekkenwal. De coureur werd gewond aan zijn arm afgevoerd naar de medische post.

Een klein kwartier later dan gepland ging de race over veertien ronden van start. Steeman was uitstekend weg en probeerde, net als gisteren, een voorsprong te pakken. Dat lukte niet en de groep werd groter en groter, met uitendelijk 17 coureurs aan één lang lint.

Probleem?