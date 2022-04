Niet Rea maar Bautista grote man bij WK Superbikes in Assen, Van der Mark oogst lof

MOTORSPORT - Hij won gisteren race 1 en vandaag de sprintrace, maar toch werd Jonathan Rea niet de grote winnaar van het weekend in de WK Superbikes op het TT Circuit van Assen. De Noord-Ier, die door zijn overwinningen op het Drentse asfalt de leiding in de WK-stand had overgenomen van Alvaro Bautista, kwam in race 3 ten val en zag vanuit de pitbox dat zijn grote rivaal de wedstrijd won.