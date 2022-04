Oppermachtig Hoogeveen terug aan kop in Hoofdklasse

VOETBAL - VV Hoogeveen heeft in eigen huis een prettige zondagmiddag beleefd. De ploeg van trainer Nico Haak boekte een 6-0 overwinning tegen VOC uit Rotterdam. Door de overwinning heeft Hoogeveen de koppositie heroverd in de Hoofdklasse A.

De wedstrijd kwam wat moeilijk op gang. Hoogeveen begon fel, maar pas in de 15e minuut werd het voor de eerste keer gevaarlijk. Spits Jamai Kriekjes hield de bal knap binnen en legde hem terug op Joost Screever, die de bal net over schoot.

Kansen voor Hoogeveen

VOC kwam naarmate de eerste helft vorderde steeds beter onder de druk uit. Toch was het Hoogeveen in de 20e minuut met een behoorlijke kans. Een strakke voorzet werd maar net gemist door aanvoerder Levon van Dijk, die volledig vrij stond.

Tien minuten later was het weer Hoogeveen met de dreiging. Vanaf de rechterflank sneed Finn van Kommer door de Rotterdamse defensie, maar zijn schot werd ternauwernood gekraakt. VOC is in het eerste halfuur nauwelijks voor het doel van keeper Stan Meekhof geweest.

Doelpuntenmachine

In de 35e minuut was het Tom Heerkes die de ban brak voor Hoogeveen. Een aanval over de linkerkant van het veld kwam bij de linksback van Hoogeveen terecht. Met een bekeken schot van vlak buiten de 16-meter verschalkte hij de keeper van VOC. Drie minuten later kreeg Jamai Kriekjes de ultieme mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Hij omspeelde de keeper, maar de bal belandt in het zijnet.

Opeens kreeg Hoogeveen de ene na de andere kans. Vanuit een afgeslagen corner pakte Kjelt Engbers de bal op en met een fantastisch schot maakte hij de 2-0. Nog voor rust gooide Hoogeveen de wedstrijd op slot. Aanvoerder Levon van Dijk kon nu wel bij de bal en hij werkte een scherpe voorzet eenvoudig af, 3-0.

Tweede helft

Nog geen tien minuten na rust lag de vierde er in. Wederom was het aanvoerder Levon van Dijk, die dit keer vanuit een corner zijn tweede doelpunt binnen knikte, 4-0.

Binnen het uur lag ook de vijfde in het doel en zonder twijfel was dit de mooiste goal van de dag. Vanaf twintig meter krulde Joost Screever een vrije bal in de kruising en maakte er 5-0 van.

Hoogeveen toont geen enkele genade met de bezoekers uit Rotterdam. Er was maar één ploeg aan het voetballen en dat resulteerde in de 6-0 eindstand. Raphael Ngendakumana was het eindstation na een vlotte aanval van de thuisploeg.

Cruciale speelronde