GOMOS stunt tegen koploper, VKW verzuimt te profiteren

VOETBAL - In de Eerste Klasse F heeft GOMOS uit Norg voor een enorme stunt gezorgd. Op bezoek bij Hoogezand werd de koploper met 0-1 verslagen. De nummer 2 van de Eerste Klasse, VKW uit Westerbork, wist niet optimaal te profiteren. Het speelde met 1-1 gelijk tegen FVC uit Leeuwarden.

GOMOS

Tegen alle verwachting in heeft GOMOS de koploper uit Hoogezand verslagen. Een cruciaal moment in de wedstrijd vond plaats in de 37e minuut. Jemerson Sambre van Hoogezand pakte zijn tweede gele kaart. GOMOS had maar een minuut nodig om het overtal om te zetten in een doelpunt. Jannes Siegers maakte de enige treffer van de wedstrijd.

VKW

Als VKW zou winnen, had het Hoogezand tot op 3 punten genaderd. De Börkers hebben deze mogelijkheid laten liggen in de wedstrijd tegen FVC. In de eerste helft kwam VKW nog op voorsprong, maar diep in de tweede helft maakten de Leeuwarders de gelijkmaker. In de slotfase kwam VKW zelfs nog met een man meer te staan na een rode kaart voor FVC. Dit voordeel werd echter niet omgezet in het winnende doelpunt, waardoor de wedstrijd eindigde in 1-1.

SVBO

De ploeg uit Emmen ontving VV Heerenveen, dat drie plekken lager staat op de ranglijst. Toch had SVBO weinig in te brengen tegen de bezoekers en ging de wedstrijd met 1-4 verloren.

VV Roden

VV Roden heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De Rodenaren kwamen al in de 10e minuut op achterstand op bezoek bij GRC Groningen. Binnen een kwartier had VV Roden de achterstand omgezet in een voorsprong. Olivier van der Tuin en Hugo Steenbergen zorgden voor de 1-2 overwinning.

Germanicus

Ook Germanicus kon goede zaken doen om de play-off voor degradatie te ontlopen. Tegen laagvlieger Stadspark SC werd alleen teleurstellend gelijkgespeeld. Beide ploegen wisten niet tot scoren te komen.

