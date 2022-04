Pesse wint uit geslagen positie van Zuidwolde in spectaculaire derby

VOETBAL - Pesse heeft in een spectaculaire derby tegen Zuidwolde de volle buit gegrepen. De gasten maakten op Sportpark Woltingeslag een 3-1 achterstand volledig ongedaan en wonnen met 3-4.

Door de zege doet Pesse uitstekende zaken in de Tweede Klasse K. De ploeg van trainer Harm Spijker stijgt van de twaalfde naar de achtste positie. Zuidwolde levert twee plekken in en is nu de nummer elf van de ranglijst.

Prima op weg

Voor eigen publiek was Zuidwolde in de eerste helft prima op weg richting de winst. Na wat gemiste kansen brak Bas Hempen de ban door een rebound van Martijn Spijkerman langs doelman Ruben Waninge te koppen. Na een half uur spelen maakte Sven Cazemier er 2-0 van met een bekeken schuiver in de lange hoek.

Pesse kwam nog voor de pauze terug tot 2-1. Nadat een inzet van Marco Hartman was gestuit, schoot Ezra Meijer alsnog raak. Joris de Roo had Zuidwolde daarna weer aan een marge van drie treffers kunnen helpen, maar hij werkte de bal van dichtbij over het doel van Waninge.

Regie kwijt

Vroeg in de tweede helft viel de 3-1 alsnog. Na een hoekschop volleerde Nico Schulting vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Het doelpunt leek de opmaat voor een ruime overwinning van Zuidwolde, maar de thuisclub raakte in werkelijkheid de regie over de wedstrijd volledig kwijt.

Met twee kopgoals binnen luttele minuten van A-junioren kwam Pesse op gelijke hoogte. Eerst was Milan Kolen trefzeker, daarna scoorde ook Ingmar Reinders. Bij dat laatste doelpunt zat keeper Jarno Bruins Slot lelijk mis.

Knock-out