WK Superbikes trekt 32.000 toeschouwers

Alvaro Bautista werd in Assen zonder twijfel dé man van het weekend. Aanvankelijk leek die hoofdrol te zijn weggelegd voor Jonathan Rea die als nummer 2 in het algemeen klassement naar Assen kwam, maar na race 1 en de sprintrace de koppositie van Bautista had overgenomen. Na zijn 100e zege in dienst van Kawasaki (en zijn 17e op Drentse bodem) mocht Rea als eerste starten en werd ook race 3 weer een gevecht tussen de drie mannen die elkaar het hele weekend al tegenkwamen: Rea, Bautista en Razgatlioglu. Niet geheel toevallig ook de top drie in het algemeen klassement.