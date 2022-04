FC Emmen Podcast #33: 'Statistisch gezien had FC Emmen - Roda JC een gelijkspel moeten zijn'

In de 33e FC Emmen Podcast zijn de heren kritisch op Reda Kharchouch. De spits van FC Emmen liet grote kansen liggen tegen Roda JC. Er wordt hardop getwijfeld aan de traptechniek van de Amsterdammer.

Theo ten Caat komt, zoals inmiddels gebruikelijk, met een opvallende conclusie. De oud-prof heeft de statistieken van FC Emmen - Roda JC bestudeerd en stelt dat het duel afgelopen vrijdag eigenlijk in een gelijkspel had moeten eindigen. FC Emmen-watcher Niels Dijkhuizen viel bijna van zijn stoel toen bleek dat de Hollandschevelder uiterst serieus was.