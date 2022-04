Poll: Zo moet FC Emmen het kampioenschap vieren!

Bij winst of een gelijkspel kan FC Emmen vrijdagavond kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Zelfs een nederlaag kan voldoende zijn voor het eerste kampioenschap in de clubgeschiedenis, al is de Drentse club dan wel afhankelijk van FC Volendam dat dan niet mag winnen bij FC Dordrecht.

FC Emmen heeft samen met de gemeente besloten dat er geen huldiging meer plaatsvindt op het Raadhuisplein en dus is het aan de club om iets te organiseren. Maar hoe en wanneer? Meteen bij terugkomst in de nacht van vrijdag op zaterdag, op zaterdag zelf met een rondrit door de stad en afsluitend feestje op het Stadionplein óf een week later in het stadion na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen ADO Den Haag?