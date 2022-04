FC Emmen gaat eerste kampioenschap vieren met rondrit en huldiging op zaterdag

VOETBAL - Natuurlijk wil FC Emmen de goden niet verzoeken, maar er moet uiteraard wel een draaiboek worden gemaakt als de Drentse club aanstaande vrijdag voor de eerste keer in de geschiedenis kampioen wordt. Als dat in Eindhoven gebeurt, dan wordt dan een dag later gevierd met een rondrit door Emmen en aansluitend een huldiging op het Stadionplein.