FC Emmen wil met zege naar eerste titel: 'Perfecte revanche op degradatie'

VOETBAL - Bij een zege, gelijkspel en mogelijk zelfs bij een nederlaag bij FC Eindhoven gaat FC Emmen morgen voor het eerst in de clubgeschiedenis een kampioensschaal in ontvangst nemen, al zijn de mannen van Dick Lukkien bij een nederlaag wel afhankelijk van het resultaat bij FC Dordrecht - FC Volendam.

Wanneer Volendam niet wint dan is Emmen ook bij een nederlaag in Brabant kampioen en volgt er in de nacht een feestje bij het stadion en is er zaterdag niet alleen een rondrit, maar ook een huldiging op het Stadionplein.

'Of de focus er nog is? Heb je ons zien trainen?'

"Maar we gaan vol voor de winst", laat Oussama El Azzouzi weten. "Dat doen we het hele seizoen al, dus ook morgen. En of de focus er nog is na het het promotiefeestje? Heb je ons zien trainen vandaag? Bij ons is er zeker nog volledige focus. Hoe vaak kan je nu kampioen worden als speler? Daar gaan we vol voor."