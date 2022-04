Verstoppen niet meer mogelijk voor landskampioen Suthwalda

Op een zonnige ochtend in Zuidwolde zet Kilian de 21-jarige Jarno Jans in beweging. Eén van twee Drentse spelers van landskampioen Suthwalda. Jans komt uit Roden, oud-prof Boy Westerhof is in Assen geboren. Kilian over Westerhof: "Doordeweeks hebben we contact. Hij kijkt steeds meer uit naar de zondag wanneer er in de eredivisie gespeeld wordt."