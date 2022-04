Noord-Brabanders Jansen en Jaspers nog niet klaar bij Hurry-Up

In de eerste vier wedstrijden in de HandbalNL-League, de strijd om de landstitel, heeft Hurry-Up al drie zware uitwedstrijden achter de kiezen. "Van Aalsmeer en Bevo hebben we met een punt verschil verloren waardoor het gat nu al vijf punten is. Daar balen we stevig van", aldus Jansen. Desondanks zegt Jaspers niet te willen opgeven: "De top-2 blijft het doel, is nog haalbaar, maar gaat heel lastig worden. We missen in het slot wat routine. In eigen huis moeten we de aankomende weken alles gaan winnen."