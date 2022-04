Dick Lukkien: 'Onderdeel worden van de geschiedenis van de club staat mooi op je cv'

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien genoot afgelopen week van de topwedstrijden in de Champions League. Hij zag een wervelende show van Manchester City en Real Madrid en daarna een overtuigende zege van Liverpool, de club van zijn oud-pupil Virgil van Dijk. Of het duel van FC Emmen vanavond in Eindhoven ook genieten wordt is de vraag.

"Er staan twee ploegen tegenover elkaar die weinig goals incasseren, maar we gaan in ieder geval vol voor de winst om in stijl kampioen te worden", aldus de oefenmeester. "De groep is enorm gefocust op de titel. Het besef is er dat je onderdeel kunt worden van de geschiedenis van de club. Dat staat natuurlijk heel mooi op je cv."

Lukkien kan vanavond in het Jan Louwers Stadion, de thuishaven van FC Eindhoven, weer beschikken over Keziah Veendorp. De allrounder is weer terug na een schorsing na zijn twee gele kaarten in de promotiewedstrijd in Dordrecht. Hij zal starten als rechtsback, waardoor Mitch Apau naar de bank verhuist. Of er verder nog wijzigingen zijn is onduidelijk, al klopt Lucas Bernadou de laatste weken stevig op de deur van de trainer. "Hij is zeker een overweging waard, ook omdat een aantal spelers een aardig jasje hebben uitgedaan vanwege de ramadan."

'Dat het stadion niet rood-wit wordt snap ik, maar duizend supporters had toch wel gekund'