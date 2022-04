Elmar Reinders sprint naar zege in Bretagne

WIELRENNEN - Elmar Reinders heeft de vijfde etappe in de Tour de Bretagne gewonnen. De wielrenner uit Assen bleef in Frankrijk de Fransman Paul Penhoët en de Canadees Riley Pickrell voor.

Riwal Cycling Team-renner Reinders was na een kleine 200 kilometer de sterkste in de sprint in Scaër. Ook vorig jaar wist hij een etappe te winnen voor zijn Deense ploeg. In het algemeen klassement speelt de Assenaar geen rol van betekenis, het groen bleef om de schouders van Alex Baudin.