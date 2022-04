Liveblog: FC Eindhoven - FC Emmen, snel doelpunt van Dahlhaus: 1-0

FC Emmen doet vanavond een tweede poging om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie binnen te slepen. Het moet dan gebeuren in het Jan Louwers Stadion tegen FC Eindhoven.

De Drentse club kan voor het eerst in de historie kampioen worden in het profvoetbal. Dat betekent dat er in ieder geval een puntje gepakt moet worden op bezoek bij de Eindhovenaren. Zelfs als de ploeg van trainer Dick Lukkien verliest, dan kan het kampioen worden. Alleen dan zijn de rood-witten afhankelijk van het duel tussen FC Dordrecht en FC Volendam.