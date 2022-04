FC Emmen ondanks nederlaag naar historisch kampioenschap

Sterker nog, FC Emmen verloor bij FC Eindhoven met 1-0. Maar door de nederlaag van de enige overgebleven concurrent FC Volendam bij FC Dordrecht (3-2) kan Emmen in de laatste wedstrijd van het seizoen niet meer achterhaald worden als koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

Al snel kwam FC Emmen op achterstand door een doelpunt van vleugelspits Jasper Dahlhaus. Binnen twee minuten schoot hij hard de bal achter Michael Brouwer, nadat hem geen strobreed in de weg werd gelegd door de Drentse defensie. Niet lang daarna moest Reda Kharchouch de stand gelijk trekken na een schitterende pass van Keziah Veendorp. De spits, die momenteel niet in blakende vorm steekt, schoot de bal in vrije positie echter recht op Nigel Bertrams.

Linksback Lorenzo Burnet had het laatste slokje thee net achter de kiezen toen hij een levensgrote kans kreeg. De bal breed van Lucas Bernadou was prima, maar Burnet schoof een metertje naast. Vlak probeerde het nog eens van afstand, maar mikte te hoog.

Dat waren de wapenfeiten in dit kampioensduel van FC Emmen, dat dus verloren ging, maar ondanks dat heeft de Drentse club de felbegeerde titel in de Keuken Kampioen Divisie binnen. Het verlies vanavond in Eindhoven zal niets afdoen aan de smaak van het Drentse bier op de terugreis. FC Emmen schrijft historie. FC Emmen is KAMPIOEN!