SV Borger doet goede zaken in titelstrijd en wint voor zesde keer op rij

VOETBAL - SV Borger heeft vanmiddag de zesde overwinning op rij geboekt. In Borger werd, aan de hand van Hendrik Gustin, SCN uit Nieuwlande met 3-2 verslagen. Door de overwinning worden de titelkansen steeds groter voor de nummer twee in de Vierde Klasse D.

Beide ploegen waren bezig aan een sterke fase in de competitie. Borger won voor vandaag vijf wedstrijden op rij en SCN was voor aanvang van dit duel ook al vier duels ongeslagen. Op papier dus genoeg ingrediënten voor een vermakelijk duel.

Daarna vlogen de kansen over en weer, maar was het toch Borger dat toesloeg. Na 32 minuten was het Hendrik Gustin die een strakke bal door de lucht in 1 keer achter de keeper van SCN plaatste, waardoor het duel na een halfuur al beslist leek. Brian Marissen daar stak daar aan het einde van de eerste helft een stokje voor, door een voorzet schitterend binnen te volleren. Beide teams gingen daardoor rusten met een 2-1 tussenstand.