Dick Lukkien: 'Op naar het linkerrijtje in de eredivisie'

Met een brede glimlach stond Lukkien gisteravond in het Jan Louwers Stadion voor de camera nadat hij heel even een dubbel gevoel had na de nederlaag tegen FC Eindhoven, maar vooral dankzij de 450 meegereisde Emmen-supporters keerde hij met de spelers en collega-trainer snel terug op de roze wolk. "Natuurlijk wil je het liefst niet kampioen worden na een nederlaag, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over het gehele seizoen."

"Na de promotie in 2018 zei je tegen mij dat ik eigenlijk weg moest gaan, want ik zou dit nooit meer kunnen overtreffen. Nou we hebben het overtroffen. En nu? Je wilt me iets ontlokken natuurlijk. Maar ik wil verder bouwen aan deze club en dat kan, zo is mijn mening, als we een nieuw stadion krijgen. En wie weet kunnen we dan naar het linkerrijtje in de eredivisie."