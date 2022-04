ACV trekt uitstekende vorm door met 2-0 overwinning tegen Ajax

VOETBAL - Door tweede vroege goals in de tweede helft heeft ACV met 2-0 gewonnen op bezoek bij de amateurs van Ajax. Boy Spijkerman en Gijs Jasper waren de doelpuntenmakers voor de ploeg uit Assen. Door de overwinning staat ACV steviger op de 9e plaats in de Derde Divisie en strijden ze serieus mee om de titel in de derde periode.

De eerste helft was moeizaam voor de ploeg van trainer Fred de Boer. De Ajacieden speelde met veel pressie, waar ACV slecht onderuit kon voetballen. Het overwicht van de thuisploeg betaalde zich niet uit in kansen, waardoor de ploegen met 0-0 de kleedkamers in gingen. De Boer was erg tevreden met de tussenstand: "Onze kracht ligt vaak in de tweede helft. We hebben een fitte selectie met veel kwaliteit op de bank, waarmee wij het verschil kunnen maken." Dit bleek ook deze wedstrijd weer het geval te zijn.

Bliksemstart

ACV had weinig tijd nodig na rust om het verschil te maken. In de 48e minuut was het Boy Spijkerman die op aangeven van Freddy Quispel de openingstreffer maakte. Een minuut later was Justin Mulder al dichtbij de tweede treffer, maar zijn schot belandde tegen de paal. Weer een minuut later verdubbelde ACV toch de score, door een prachtig doelpunt van Gijs Jasper.

De thuisploeg uit Amsterdam kreeg gaandeweg de tweede helft meer grip op de wedstrijd, maar de kansen bleven komen voor de Assenaren. Deze werden echter niet benut, waardoor de eindstand bleef steken op 2-0.

Doelstelling behaald

"Aan het begin van het seizoen hadden we als doel om 40 punten te halen, dit hebben we na vandaag bereikt", zegt De Boer, die na dit seizoen vertrekt als coach van ACV. Het gat met de nummer 16, dat play-offs voor degradatie betekent, is na vandaag 12 punten, terwijl er nog 6 wedstrijden op het programma staan.