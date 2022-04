HZVV weet thuis niet te winnen van Sneek, ook Noordscheschut speelt gelijk

VOETBAL - In de Hoofdklasse B hebben beide Drentse club gelijk gespeeld. HZVV wist op eigen veld niet te winnen van ONS Sneek, het werd 2-2. Noordscheschut speelde knap met 0-0 gelijk tegen ASV De Dijk uit Amsterdam.

HZVV heeft de gewoonte om snel op voorsprong te komen, maar ook om deze net zo snel weer te verspelen. Dat was vandaag niet anders, want de Hoogeveners kwamen in de 10e minuut op voorsprong. Sander Dzemidzic drukte goed door op de verdedigers van Sneek, ontfutselde de bal en gaf een niet te missen kans aan Noah ten Brinke, 1-0. Twee minuten later was het Pieter Abe de Jong die de Friezen uit een vrije trap weer op gelijke hoogte bracht.

Tweede helft

De thuisploeg kwam scherp uit de rust, de ploeg was fel en wist meer druk op de verdediging van Sneek te zetten. In de 55e minuut ging een kreeg Kelly Joao de bal op een presenteerblaadje, maar zijn kopbal ging net voorlangs. Een minuut later was het dan wel raak voor Joao, die met een strak schot de keeper van Sneek wist te passeren, 2-1. Ook deze voorsprong kon niet worden vastgehouden, want Han van Dijk bepaalde in de 69e minuut de eindstand op 2-2. HZVV blijft op de 7e plaats staan in de Hoofdklasse B.

Noordscheschut

Voor de Schutters lijkt degradatie inmiddels onafwendbaar. Vandaag speelde de ploeg van Marc van Meel nog wel knap gelijk op bezoek bij ASV de Dijk uit Amsterdam. Dit punt lijkt alleen weinig uit te maken in de strijd om degradatie. Het gat naar de nummer 14 ONS Sneek bedraagt inmiddels 13 punten, met nog 5 wedstrijden op het programma. De kans is daarom groot dat Noordscheschut volgend jaar terug te zien is in de Eerste Klasse.