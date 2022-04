Heren Sudosa Desto sluiten seizoen af met zwaarbevochten overwinning

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto heeft de laatste wedstrijd van het jaar winnend afgesloten. In de topper tegen AVV Keistad waren er 5 sets nodig, maar de Assenaren wonnen de beslissende set met 15-12. De heren van Sudosa-Desto sluiten een uitstekend seizoen in de Topdivisie af met een officieuze tweede plaats.

De Assenaren liepen snel uit naar een 6-0 voorsprong in de tweede set. De thuisploeg wist deze marge de gehele tweede set vast te houden, en deze sleepten ze binnen met 25-20. In de derde set waren de ploegen weer meer aan elkaar gewaagd, maar weer waren het de gasten uit Amersfoort die halverwege de set een gaatje wisten te slaan. Deze voorsprong werd niet meer uit handen gegeven en deze set won Keistad met 20-25.

Ook in de vierde set waren de topploegen uit de Topdivisie aan elkaar gewaagd. Het initiatief wisselde telkens van kant, maar in de cruciale fase van de set was het Sudosa-Desto dat wist door te drukken met een 25-22 winst.