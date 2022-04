Vermeltfoort finisht als eerste in Nieuw-Amsterdam

WIELRENNEN - De 34-jarige Coen Vermeltfoort is als eerste in de dertigste PWZ Zuidenveldtour geëindigd. In Nieuw-Amsterdam was hij de snelste in een sprint.

Vermeltfoort toonde zich op de meet de sterkste van een kopgroep van tien renners. "Deze overwinning ontbrak nog op mijn lijstje van alle Nederlandse koersen. Het lukte altijd net niet en nu wel", vertelt de renner van Volkerwessels Cycling Team.

De PWZ Zuidenveldtour startte vanmiddag in Dalen. Het peloton kwam via onder meer Aalden, Exloo, Barger-Compascuum en Weiteveen in Nieuw-Amsterdam terecht. Daar werden nog twee plaatselijke rondes gereden.

Stieltjeskanaal