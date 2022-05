Hurry-Up ziet Blaauw alweer vertrekken

In 2021 kwam Blaauw over van competitiegenoot Volendam. Onder trainer/coach Joop Fiege kon de Noord-Hollander op veel speelminuten in de aanval rekenen.

"Toen ik naar Hurry-Up kwam was al duidelijk dat ik eens in het buitenland zou willen spelen. Een andere ervaring meemaken. Dat heb ik al vanaf mijn vijftiende als doel gesteld en ga ik nu gewoon doen", aldus Blaauw.

Met positiegenoot Patrick Miedema, de oud-international komt in de zomer van HSG Nordhorn-Lingen over, heeft Hurry-Up de vervanger van Blaauw al binnen. Naast Blaauw lijkt ook Dragen Vrgoc bezig aan zijn laatste weken in Zwartemeer. Het Luxemburgse HB Käerjeng heeft vergaande interesse in cirkelloper uit Kroatië.