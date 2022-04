Succesvolle dag voor dames en heren van E&O

HANDBAL - In de Eredivisie hebben de heren van E&O een eenvoudige 35-26 zege geboekt op GHV uit Goirle. Ook de dames van E&O wisten in de Eerste Divisie hun wedstrijd te winnen. Tegen Aalsmeer werd met 27-23 gezegevierd.

De heren van E&O strijden het hele seizoen mee in de middenmoot. Vandaag konden belangrijke punten gepakt worden tegen GHV, dat nog niet verzekerd is van lijfsbehoud in de Eredivisie. De Emmenaren gaven de Brabanders vandaag echter geen schijn van kans. De ploeg van Henrik Bergholt boekte een ruime overwinning (35-26), waardoor E&O in het restant van de competitie nog een flinke sprong op de ranglijst kan gaan maken. Het verschil met de nummer 4 Aalsmeer bedraagt slechts 5 punten. Volgende week gaan de heren naar Den Haag, om het tegen een andere degradatiekandidaat, EHC, op te nemen.