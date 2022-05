HANDBAL - In Zwartemeer strijden de handballers van Hurry-Up tegen Quintus in de HandbalNL League

Beide ploegen zijn slecht begonnen in de strijd om de landstitel, Hurry Up heeft na 4 wedstrijden 1 punt, Quintus uit Kwintsheul is nog puntloos. Voor beide teams een uitgelegen kans om de aansluiting te vinden bij hun concurrenten.