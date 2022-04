Hurry-Up geeft niet op en klopt Quintus

HANDBAL - In speelronde vijf is de eerste zege voor Hurry-Up in de HandbalNL League binnen. Door met 33-27 van Quintus te winnen houden de Zwartemeerders de kampioenskandidaten in het vizier.

Pas na 8-8 kwam Hurry-Up wat los. Doelman Boris Tot maakte een aantal extra stops. In de eerste helft scoorde Bernie Vermeer er vijf voor de thuisploeg.

Brent Riksten

Na 17-12 halverwege gaf Quintus, laatste in de HandbalNL League, niet op. Na 23-20 dook trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege de time-out in. In het vervolg zorgde jeugdinternational Brent Riksten, maker van vijf goals in de laatste dertig minuten, voor lucht (30-24).

Daarna kwam de eerste overwinning in de kampioenspoule niet meer in gevaar voor Hurry-Up. Heel blij waren de Zwartemeerders na het laatste fluitsignaal niet. "Het was matig. Volgende week tegen landskampioen Aalsmeer moet het veel beter", aldus Fiege die baalde van de vele gemiste kansen.

Drie keer thuis

Fiege vervolgt: "Opgeven doen we niet bij Hurry-Up. We spelen van de aankomende vijf duels nog drie keer thuis. Natuurlijk willen ook wij om de finale spelen, maar door twee keer een uitduel met een punt verschil te verliezen hebben we het onszelf niet makkelijk gemaakt."