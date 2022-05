Balen in Boijl: Sweel blijft in degradatiegevaar

VOETBAL - Lang leek Sweel vanmiddag in derde klasse D op weg naar een puntje, maar in de slotfase maakte thuisploeg Trinitas uit het Friese Boijl de enige goal van het degradatietreffen: 1-0.

Sprokkelen noemt trainer/coach van Sweel Jans Bos de fase waar de formatie uit Zweeloo in zit. Op het tandvlees in de derde klasse. "Daar wil de club ook volgend jaar blijven spelen. Dan moet je nu steeds voor minstens een punt gaan", aldus Bos.

Dat lukte de afgelopen weken. Met goede moed was Sweel vanmiddag dan ook afgereisd naar Friesland voor de ontmoeting met concurrent in het rechterrijtje Trinitas. Voor rust was de thuisploeg via Jesse de Weert, Dedmer Kraakman en Marc Platje gevaarlijk. Meermaals maakte doelman van de oranje-zwarten Lars Sikken zich nuttig.

Jalving, Stadman en Ter Avest

In de tweede helft meer balbezit voor Sweel. Na de invalbeurt van Jort Jalving kreeg Lars Stadman een aardige schotkans. Iets dat naar meer smaakte. Een kwartier voor tijd kwam de bal plots voor de voeten van Rick ter Avest. De middenvelder van Sweel schoot van heel dichtbij over. Tot ongeloof van bestuursleden van Sweel aan de Friese zijlijn.

Nog geen twee minuten later kregen de bezoekers de deksel op de neus. Platje, vaker dan eens gevaarlijk voorin, schoot in de omschakeling vanuit het strafschopgebied raak. Dit maal Sikken aan de grond genageld. Even voor het laatste fluitsignaal kwam Jalving niet verder dan een bal die voor het doel van Trinitas langs scheerde.

Meer zorgen?

"We gaan voor ieder punt en dus is dit zuur. De bal viel vaak net niet de juiste kant op", besluit Bos. "Of we nu meer zorgen hebben? Nee, zorgen hadden wel al een tijdje. Er komen nog zeven wedstrijden om iets aan de positie op de ranglijst te doen."