Hilterman uit selectie van NAC gezet na uitspraken op kampioensfeest FC Emmen

VOETBAL - NAC Breda heeft oud FC Emmen-speler Jeredy Hilterman per direct uit de selectie gezet. Tijdens het kampioensfeest van FC Emmen vertelde hij aan de supporters van Emmen en aan ESPN dat hij een fout had gemaakt door naar NAC te gaan en FC Emmen in de winterstop te verlaten.

Op het podium zei Hilterman: "Ik ben ook maar een mens, ik heb een fout gemaakt." Waarna de supporters riepen dat Hilterman terug moest naar Emmen. "Ik denk dat ik hier een goede toekomst heb achtergelaten, ook al was het van korte duur. Deze club zal altijd in mijn hart zitten. Mijn gevoel ligt bij Emmen."

Die uitspraken schoten bij zijn huidige werkgever NAC Breda in het verkeerde keelgat. NAC laat in een statement weten dat het Hilterman uit de selectie heeft gezet met het oog op de play-offs. "Zijn gedrag helpt niet in het groepsproces op het behalen en succesvol zijn in de play-offs", luiden de woorden van de club. Het is niet bekend voor hoelang Hilterman uit de selectie wordt gehouden.