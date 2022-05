SVBO te sterk voor Roden in Drents onderonsje

VOETBAL - SVBO won vanmiddag de Drentse ontmoeting in de 1e klasse F van Roden. In Roden won de ploeg uit Barger-Oosterveld met 2-1.

Roden begon beter aan het duel en kreeg de betere kansen in de eerste helft. Maar het duurde tot de 25ste minuut voordat Olivier van der Tuin de thuisclub op voorsprong bracht. De spits reageerde attent en rondde koelbloedig af, oog in oog met doelman Jeroen Walda. Even later moest Van der Tuin geblesseerd het veld verlaten.