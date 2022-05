vv Emmen moet het doen met één punt bij De Zouaven

VOETBAL - In de Hoofdklasse A heeft vv Emmen vandaag genoegen moeten nemen met een 2-2 gelijkspel tegen De Zouaven uit Grootebroek. De ploeg van Kevin Waalderbos kwam in de tweede helft op voorsprong maar zag de thuisploeg in de slotfase toch nog langszij komen. Emmen komt in punten weer gelijk met TAC'90 maar staat op doelsaldo nog altijd 14e in de stand.

"We kwamen hier voor de winst en zeker omdat we op voorsprong stonden is het wel teleurstellend dat we met één punt genoegen moeten nemen," liet trainer Kevin Waalderbos na afloop weten. "We kwamen al snel op achterstand door een fout in de opbouw. Het is dan afwachten hoe de ploeg daarop reageert, maar dat hebben ze goed opgepakt. We kwamen lekker in de wedstrijd."

Jonge ploeg

Nog in de eerste helft scoort A-Junior Tim Aalderink met het hoofd de gelijkmaker. Hij stond pas voor de tweede keer dit seizoen in de basis van de 1e selectie. In de tweede helft was het een dribbel van Djamil Emanuels die hij zelf prachtig afmaakte met een geplaatst schot aan de binnenkant van het zijnet. Daarna kreeg Emmen ook nog een aantal kansen op de 3-1, waaronder een doorbraak van Jan Jaap Wever die 1-op-1 met de keeper kwam, maar zich misrekende op de keeper van De Zouaven.