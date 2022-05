Alcides verliest opnieuw van Velsen

VOETBAL - Alcides heeft in het duel tegen Velsen geen potten kunnen breken. De Meppelers werden in 4-1 verslagen door de thuisploeg. Eerder dit seizoen was Velsen al met 0-2 te sterk op Sportpark Ezinge. Door de nederlaag blijft de ploeg van Wilko Niemer twaalfde in de stand van de Hoofdklasse A.

"De tegenstander was vandaag fysiek en voetballend net wat sterker dan wij," was de conclusie van Wilko Niemer na afloop. "We kregen wel wat kansen om in de wedstrijd te blijven, maar wisten deze niet te benutten."

Veelo mist gelijkmaker

Velsen kwam op voorsprong na drie achtereenvolgende corners. Alcides doelman IJzerman wist twee te redden, maar zag de derde langs hem heen zeilen. Tristan Veelo kreeg vervolgens een grote kans op de gelijkmaker nadat hij 1-op-1 met keeper wist te komen, maar zijn inzet eindigde naast het doel. Voor rust kwam Velsen ook op 2-0 voorsprong.

"In de tweede helft hadden we het redelijk onder controle, maar bij de 3-0 was de wedstrijd gespeeld. Na een foutje bij ons in de verdediging valt ook de 4-0 en is het helemaal klaar. Ik ben wel blij dat Nick Kuiper nog een goal maakt uit een strafschop. Dat is toch iets positiefs wat we mee kunnen nemen uit deze wedstrijd."

Negatieve spiraal