Uitslagen en standen zondagvoetbal

VOETBAL - Langzaamaan gaat het amateurvoetbal de ultieme slotfase in en dat zorgt voor spanning in de competities. Vooral voor de koplopers en degradatiekandidaten is het verschil tussen winst en verlies nog meer bepalend.

In de Hoofdklasse A had Hoogeveen vandaag kunnen profiteren van het verlies van Be Quick 1887 tegen SJC, maar een nederlaag tegen Alphense Boys doet de ploeg de das om. TOGB neemt de koppositie over. Alcides en Emmen blijven onderin de ranglijst strijden.