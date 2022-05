Marit Kamps verliest strijd om brons bij EK-debuut

In het Bulgaarse Sofia won Kamps in de poule van haar Georgische opponent Sophio Somkhishvili, maar in de daaropvolgende ronde was de Italiaanse Asya Tavano te sterk. In de herkansingspoule won Kamps vervolgens van de Turkse Hilal Ozturk om uit te komen in de strijd voor brons, maar daarin was Akbulut dus net de betere.