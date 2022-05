GOMOS rekent laat af met hekkensluiter, Germanicus zakt naar negende plaats

VOETBAL - GOMOS heeft in de 1e klasse F met drie late goals afgerekend met hekkensluiter Noordster. Daardoor klimt de ploeg uit Norg naar de zesde plaats in de stand. Germanicus kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Jubbega en zakt daardoor naar de negende positie.

Ondanks dat Noordster laatste staat in de 1e klasse F hield de ploeg GOMOS lang van zich af. Pas in de 77e minuut opende Jannes Siegers de score voor de thuisploeg. Een eigen goal van Noordster gooide de wedstrijd in het slot. In de 89e minuut van de wedstrijd besliste Jeffrey Krul de eindstand van 3-0 voor de ploeg uit Norg.